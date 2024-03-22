В Приморье пьяный мужчина убил битой своего сына из-за оскорблений

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета по краю, мужчины пили спиртные напитки в доме на Строительной. Судя по всему, алкоголь ударил обоим в головы, и приморцы поссорились. Вскоре отец схватил биту и ударил ей сына по голове, от чего тот скончался.