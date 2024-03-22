В Приморье пьяный мужчина убил битой своего сына из-за оскорблений

В Приморье 73-летнего мужчину подозревают в убийстве собственного 41-летнего сына. По версии следствия, 15 марта в Находке он нанес смертельный удар родственнику битой по голове. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе следственного комитета по краю, мужчины пили спиртные напитки в доме на Строительной. Судя по всему, алкоголь ударил обоим в головы, и приморцы поссорились. Вскоре отец схватил биту и ударил ей сына по голове, от чего тот скончался.
Как признался сам подозреваемый, во время конфликта сын начал оскорблять мужчину, и тот не смог сдержать свой гнев. Следователи осмотрели квартиру, в которой произошло убийство, изъяли биту, продолжают допрашивать свидетелей. Приморца на время расследования заключили под стражу.
Как рассказали «Комсомолке» в следственном комитете по краю, в семье также есть мать и дочь, но последняя живет отдельно.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Арсеньеве мужчину оставили истекать кровью на полу общежития. Случившемся заинтересовалась полиция.