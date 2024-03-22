В Приморье двое мужчин лишились свободы за сбыт фальшивок

В Приморье за сбыт поддельных банкнот двое мужчин надолго лишились свободы, сообщает ИА PrimaMedia. Как уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры, отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима.
По версии следствия, два приморца приобрели у некого гражданина, в отношении которого, кстати заведено отдельное уголовно дело, не менее 24 подделок номиналом в 5 тысяч рублей каждая. В марте-апреле 2022 года фигуранты сбывали купюры на территории Приморья: мужчины совершали незначительные покупки, а сдачу при этом получали настоящими деньгами.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на 5 лет 6 месяцев и 7 лет со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому», — уточнили в пресс-службе ведомства.