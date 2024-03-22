В Приморье двое мужчин лишились свободы за сбыт фальшивок

По версии следствия, два приморца приобрели у некого гражданина, в отношении которого, кстати заведено отдельное уголовно дело, не менее 24 подделок номиналом в 5 тысяч рублей каждая. В марте-апреле 2022 года фигуранты сбывали купюры на территории Приморья: мужчины совершали незначительные покупки, а сдачу при этом получали настоящими деньгами.