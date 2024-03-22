Массовое ДТП в Новосибирске: На перекрестке столкнулись три автомобиля

По данным телеграм-канала АСТ-Black, вечером 21 марта в Новосибирске на перекрестке улиц Военной и Ипподромской произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором участвовали три автомобиля.
Главным пострадавшим от столкновения стал седан Hyundai Solaris, получивший значительный урон. Также в аварии участвовали автомобили Lexus LX и Mazda 3.
К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и службы скорой медицинской помощи. Информации о пострадавших и их состоянии пока нет.