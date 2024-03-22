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Фургон сбил пенсионерку на пешеходном переходе в центре Хабаровска

В результате наезда женщина попала в больницу с ушибом.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Хабаровске водитель фургона сбил пенсионерку, которая шла по «зебре». Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло вечером 21 марта на территории Центрального района. 49-летний водитель УАЗ-236022 двигался по улице Муравьёва-Амурского и около дома № 8 наехал на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Светофорное регулирование, уточнили в правоохранительном ведомстве, на этом участке отсутствует.

В результате наезда пенсионерка получила травму и была госпитализирована. Врачи диагностировали ей ушиб, назначено амбулаторное лечение.

Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.