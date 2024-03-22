Фургон сбил пенсионерку на пешеходном переходе в центре Хабаровска

ДТП произошло вечером 21 марта на территории Центрального района. 49-летний водитель УАЗ-236022 двигался по улице Муравьёва-Амурского и около дома № 8 наехал на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Светофорное регулирование, уточнили в правоохранительном ведомстве, на этом участке отсутствует.