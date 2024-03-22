В Приморье из-за пожара во дворе частного дома погиб мужчина

Как рассказали в пресс-службе ведомства, когда пожарные прибыли к месту ЧП, горели две надворные постройки, легковой автомобиль, трактор и тюки сена, а позже пламя перешло на дом. Во время тушения спасатели нашли возле жилого здания тело мужчины. Судя по всему, он пытался спастись и выбрался на улицу, но скончался от полученных из-за огня травм.