В Приморье из-за пожара во дворе частного дома погиб мужчина

В селе Кролевцы Артемовского городского округа произошел пожар, в котором погиб 61-летний мужчина. Дознаватели МЧС России по Приморью выясняют, что стало причиной возгорания. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе ведомства, когда пожарные прибыли к месту ЧП, горели две надворные постройки, легковой автомобиль, трактор и тюки сена, а позже пламя перешло на дом. Во время тушения спасатели нашли возле жилого здания тело мужчины. Судя по всему, он пытался спастись и выбрался на улицу, но скончался от полученных из-за огня травм.
Пламя частично повредило дому и одну из построек, вторая уничтожена полностью, как и автомобиль с трактором. Площадь пожара составила 90 квадратных метров, но причина его возникновения пока неизвестна. Дознаватели МЧС организовали проверку.