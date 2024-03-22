Полиция вернула хабаровчанке украденные мошенниками деньги

— «Дочь» сообщила, что пострадавшей необходима срочная операция. Ее родственники предлагают оплатить медицинскую помощь. Но сделать это надо немедленно. После мошенница передала трубку якобы юристу, который сказал, что обо всем позаботится: пенсионерке никуда не нужно ехать, а к ней за деньгами приедет работник юридической фирмы, — прокомментировали в УМВД по Хабаровскому краю. «Работник юридической фирмы» сработал оперативно: приехал к пенсионерке буквально через 10 минут после телефонного разговора. В квартиру к хабаровчанке он зашел в медицинской маске, и низко надетой шапке. Для того, чтобы пенсионерка не смогла распознать его по голосу он, не сказав ни слова, просто забрал у нее пакет с деньгами.



В ходе дальнейшего расследования удалось установить, что «работник юридической фирмы» — 18-летний парень, который «работал» курьером телефонных мошенников. Его полицейские задержали в момент, когда он с деньгами выходил из подъезда пострадавшей женщины. Похищенные деньги оперативники вернули пенсионерке.