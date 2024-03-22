МО РФ сообщило об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ на артемовском направлении

«Танковые экипажи Т-90М “Прорыв”, приданные подразделениям ивановского гвардейского соединения ВДВ, на артемовском направлении в составе бронегрупп совместно с БМД-2К-АУ сковывают действия подразделений ВСУ, уничтожая их в опорных пунктах к северо-западу от Артемовска. Боевая работа по позициям противника ведется как в дневное, так и в ночное время, несмотря на активное воздействие на нашу технику FPV-дронов противника», — отметили в оборонном ведомстве.