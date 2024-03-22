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МО РФ сообщило об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ на артемовском направлении

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Танковый экипаж Т-90М «Прорыв», приданный подразделениям гвардейского соединения ВДВ из Иванова, уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетами БПЛА ВДВ был обнаружен в заброшенном здании пункт управления беспилотной авиацией, откуда запускались и управлялись как разведывательные, так и ударные беспилотники. Координаты противника незамедлительно были переданы на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить его огнем из штатного вооружения танка Т-90М “Прорыв”, приданного ивановским десантникам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что танковый экипаж оперативно выдвинулся в указанный район. Он запросил координаты украинских военных и точным огнем из пушки калибра 125 мм с закрытой огневой позиции и расстояния около 9 км уничтожил пункт управления.

«Танковые экипажи Т-90М “Прорыв”, приданные подразделениям ивановского гвардейского соединения ВДВ, на артемовском направлении в составе бронегрупп совместно с БМД-2К-АУ сковывают действия подразделений ВСУ, уничтожая их в опорных пунктах к северо-западу от Артемовска. Боевая работа по позициям противника ведется как в дневное, так и в ночное время, несмотря на активное воздействие на нашу технику FPV-дронов противника», — отметили в оборонном ведомстве.