МО РФ сообщило об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ на артемовском направлении

«Расчетами БПЛА ВДВ был обнаружен в заброшенном здании пункт управления беспилотной авиацией, откуда запускались и управлялись как разведывательные, так и ударные беспилотники. Координаты противника незамедлительно были переданы на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить его огнем из штатного вооружения танка Т-90М “Прорыв”, приданного ивановским десантникам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что танковый экипаж оперативно выдвинулся в указанный район. Он запросил координаты украинских военных и точным огнем из пушки калибра 125 мм с закрытой огневой позиции и расстояния около 9 км уничтожил пункт управления.
«Танковые экипажи Т-90М “Прорыв”, приданные подразделениям ивановского гвардейского соединения ВДВ, на артемовском направлении в составе бронегрупп совместно с БМД-2К-АУ сковывают действия подразделений ВСУ, уничтожая их в опорных пунктах к северо-западу от Артемовска. Боевая работа по позициям противника ведется как в дневное, так и в ночное время, несмотря на активное воздействие на нашу технику FPV-дронов противника», — отметили в оборонном ведомстве.