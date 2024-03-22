Во время прогулки на ребенка в Находке набросилась свора бездомных собак

Отметим, что получить серьезные травмы можно не только от бесхозных, но и домашних псов. Так, в Дальнереченске в районе улицы Гарнизонная на школьника набросился ротвейлер. Отбиться самостоятельно он не смог, к счастью, в этот момент рядом оказался прохожий, который выручил мальчика. После случившегося прокуратура подала иск, и владелец собаки должен заплатить 350 тысяч рублей.