Во время прогулки на ребенка в Находке набросилась свора бездомных собак

В Находке бездомные собаки напали на ребенка, который гулял вместе с мамой. По этом поводу полиция организовала проверку, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Подробности в материале.
О случившемся в социальных сетях рассказал очевидец. По его словам, он вышел выгуливать свою собаку и увидел, как на улице Бокситогорская, 43, бездомные псы набросились на ребенка, который упал на землю:
«Тут же на него из-за угла дома накинулись собаки. Хорошо, что их успели отогнать, но ребенок сильно испугался. Этих бесхозных псов кормят дворники».
Не первый раз бездомные собаки беспокоят жителей Приморья. Мы уже писали о подобном случае, который также произошел в Находке. Жертвой нападения стал мальчик, который шел в школу, псы покусали его за обе ноги.
В Находке был еще один такой же случай, когда бездомный пес бойцовской породы набросился на пятилетнего ребенка. В больнице мальчике наложили не менее восьми швов на лицо, а сам он провел два дня в реанимации.
Бездомные собаки — головная боль не только для Приморья, но и всего Дальнего Востока. Причем, как рассказывали «Комсомолке» эксперты, они нападают и на других животных.
Отметим, что получить серьезные травмы можно не только от бесхозных, но и домашних псов. Так, в Дальнереченске в районе улицы Гарнизонная на школьника набросился ротвейлер. Отбиться самостоятельно он не смог, к счастью, в этот момент рядом оказался прохожий, который выручил мальчика. После случившегося прокуратура подала иск, и владелец собаки должен заплатить 350 тысяч рублей.