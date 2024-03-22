Пожилая женщина и ребенок пострадали в ДТП в Хабаровске

— В 08:10 по улице Тихоокеанской, в районе дома № 180Б, столкнулись автомобили Toyota Vista Ardeo и Subaru Legacy. Водитель «Тойоты», поворачивая налево, не уступил дорогу, что привело к аварии, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.