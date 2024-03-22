Хабаровчанин ограбил спящего на скамейке мужчину

Мужчина во время прогулки увидел спящего на скамейке на остановке «Памятник партизанам» пьяного незнакомца, на поясе у него была пристегнута барсетка. Мужчина отвел его в безлюдное место и вырвал у него барсетку, в которой находились телефон и банковская карта.