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Хабаровчанин ограбил спящего на скамейке мужчину

Мужчину осудили на 4 года и 9 месяцев, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Источник: AP 2023

Хабаровчанина осудили на 4 года и 9 месяцев за кражу и грабеж, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Мужчина во время прогулки увидел спящего на скамейке на остановке «Памятник партизанам» пьяного незнакомца, на поясе у него была пристегнута барсетка. Мужчина отвел его в безлюдное место и вырвал у него барсетку, в которой находились телефон и банковская карта.

Позже, используя чужую карту, мужчина совершил несколько покупок в магазинах, а телефон сдал в комиссионку. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

«Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 161 (грабеж), п. “г” ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Железнодорожного района», — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.