Хабаровчанин ограбил спящего на скамейке мужчину

Хабаровчанина осудили на 4 года и 9 месяцев за кражу и грабеж, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Мужчина во время прогулки увидел спящего на скамейке на остановке «Памятник партизанам» пьяного незнакомца, на поясе у него была пристегнута барсетка. Мужчина отвел его в безлюдное место и вырвал у него барсетку, в которой находились телефон и банковская карта.
«Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 161 (грабеж), п. “г” ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Железнодорожного района», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.