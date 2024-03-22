СКР завершил предварительное следствие по делу Блиновской

С апреля 2023 года Елена Блиновская находилась под домашним арестом. В конце января 2024-го Замоскворецкий райсуд заключил ее под стражу в СИЗО № 6 «Печатники» в Москве за нарушение условий домашнего ареста. Блиновской грозит до 16 лет заключения. В феврале экспертиза установила, что блогер не уплатила 906 млн руб., а не предполагавшиеся изначально 918 млн руб.