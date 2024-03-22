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СКР завершил предварительное следствие по делу Блиновской

Следственный комитет (СКР) завершил предварительное следствие по делу блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Блиновские обвиняются в неуплате налогов. СКР расширил им обвинение: в его окончательной редакции размер легализованных ими денежных средств и имущества увеличили с 43 млн руб. до более 700 млн руб. Также обоим вменяют неуплату свыше 900 млн руб. налогов.

Источник: РИА "Новости"

Алексею Блиновскому вчера, 21 марта, объявили о завершении предварительного следствия и предъявили обвинение в окончательной редакции. По данным СКР, мужчина вину «категорически не признает», а Блиновская признала вину только в неуплате налогов. В рамках следствия она также обвиняется в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ).

С апреля 2023 года Елена Блиновская находилась под домашним арестом. В конце января 2024-го Замоскворецкий райсуд заключил ее под стражу в СИЗО № 6 «Печатники» в Москве за нарушение условий домашнего ареста. Блиновской грозит до 16 лет заключения. В феврале экспертиза установила, что блогер не уплатила 906 млн руб., а не предполагавшиеся изначально 918 млн руб.

Лаура Кеффер

СК
налоги