СКР завершил предварительное следствие по делу Блиновской

Алексею Блиновскому вчера, 21 марта, объявили о завершении предварительного следствия и предъявили обвинение в окончательной редакции. По данным СКР, мужчина вину «категорически не признает», а Блиновская признала вину только в неуплате налогов. В рамках следствия она также обвиняется в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ).
С апреля 2023 года Елена Блиновская находилась под домашним арестом. В конце января 2024-го Замоскворецкий райсуд заключил ее под стражу в СИЗО № 6 «Печатники» в Москве за нарушение условий домашнего ареста. Блиновской грозит до 16 лет заключения. В феврале экспертиза установила, что блогер не уплатила 906 млн руб., а не предполагавшиеся изначально 918 млн руб.
Лаура Кеффер