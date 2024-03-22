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В Харькове сообщили о перебоях с водоснабжением после взрывов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Насосные подстанции в Харькове на северо-востоке Украины обесточены, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Источник: AP 2023

«Из-за отключения питания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением», — написал он в своем Telegram-канале.

Терехов добавил, что утром в городе не будет работать электротранспорт. Автобусы будут курсировать в соответствии с планом полного отключения электроэнергии.

Ранее глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что Харьков фактически полностью остался без электричества после того, как в городе прогремело не менее 15 взрывов. По его словам, поврежден объект критической инфраструктуры.