В Харькове сообщили о перебоях с водоснабжением после взрывов

«Из-за отключения питания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением», — написал он в своем Telegram-канале.
Терехов добавил, что утром в городе не будет работать электротранспорт. Автобусы будут курсировать в соответствии с планом полного отключения электроэнергии.
Ранее глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что Харьков фактически полностью остался без электричества после того, как в городе прогремело не менее 15 взрывов. По его словам, поврежден объект критической инфраструктуры.