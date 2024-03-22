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26-летняя беременная женщина пропала в Братске

Полицейские разыскивают Дарью Кострик.

Источник: Соцсети

В Братске разыскивают 26-летнюю Дарью Кострик. Жещина ушла из дома 11 марта, последний раз ее видели 17 марта возле дома № 26 на улице Комсомольской. Граждан, знающих, где находится братчанка, просят сообщить в полицию. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) «МВД Братска».

Приметы разыскиваемой: рост около 160 см, волосы рыжие, глаза зелёные. Женщина была одета в чёрный пуховик, чёрные штаны, сапоги серого цвета.

Особые приметы: находится на четвертом месяце беременности.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обратиться в отдел полиции № 1 МУ МВД России «Братское» по телефонам: 8 (3953) 41−20−03, 8 950 102−12−79, 8 964 755−21−77 либо 112.