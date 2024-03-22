26-летняя беременная женщина пропала в Братске

В Братске разыскивают 26-летнюю Дарью Кострик. Жещина ушла из дома 11 марта, последний раз ее видели 17 марта возле дома № 26 на улице Комсомольской. Граждан, знающих, где находится братчанка, просят сообщить в полицию. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) «МВД Братска».