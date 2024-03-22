Кумертау простился с погибшим в ходе СВО контрактником Андреем Поповым

Вчера, 21 марта, в Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции сержантом Андреем Поповым. Об этом на своей личной странице рассказал глава администрации городского округа Кумертау Олег Астахов.
Андрей Александрович родился 1 декабря 1978 года. В молодости получил средне-специальное образование по специальности тракторист-машинист широкого профиля. Работал на предприятии «СГПК» помощником оператора.
Прошлой весной, 17 апреля, мужчина заключил первый контракт о прохождении военной службы, был на должности командира отделения взвода противотанковых управляемых ракет мотострелкового батальона. Андрея Александровича не стало этой осенью — 4 ноября.
— Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Андрея Александровича. Светлая память, — написал в своей публикации Олег Астахов.