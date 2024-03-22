Красноярец, устроивший смертельный пожар на Ключевской, предстанет перед судом

В Красноярске предстанет перед судом мужчина, устроивший пожар в общежитии на Ключевской. Напомним, сам инцидент произошел 23 декабря, когда нарушитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подключил к сети тепловентилятор и уснул. Из-за того, что устройство работало в аварийном режиме и находилось вплотную к дивану, мебель загорелась. Сам мужчина вовремя проснулся и, увидев возгорание, просто ушел из комнаты.
В результате пожара погибли 30-летняя женщина и ее 7-летняя дочь, которые проживали в соседней комнате.
Отметим, что сначала мужчина сам пришел в полицию и сознался в содеянном, однако позже отказался от показаний и стал настаивать на том, что его вины в произошедшем не было. Сейчас материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.