Красноярец, устроивший смертельный пожар на Ключевской, предстанет перед судом

Отметим, что сначала мужчина сам пришел в полицию и сознался в содеянном, однако позже отказался от показаний и стал настаивать на том, что его вины в произошедшем не было. Сейчас материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.