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Пожилому новосибирцу помогли снять кольцо с опухшего пальца

К сотрудникам МАСС обратился 65-летний мужчина.

Источник: Соцсети

Пенсионер в Новосибирске не мог снять кольцо с отекшего пальца, поэтому ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщили в группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» во «ВКонтакте».

К сотрудникам МАСС обратился 65-летний мужчина. Пенсионеру необходимо было снять кольцо с отекшего пальца правой руки. Инцидент произошел в Центральном районе на улице Колыванская.

Спасатели оперативно сняли кольцо. На фотографии видно, что палец пожилого мужчины сильно «раздуло». В итоге пенсионеру порекомендовали обратиться к врачам за медицинской помощью.