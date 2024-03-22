Пожилому новосибирцу помогли снять кольцо с опухшего пальца

Пенсионер в Новосибирске не мог снять кольцо с отекшего пальца, поэтому ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщили в группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» во «ВКонтакте».
К сотрудникам МАСС обратился 65-летний мужчина. Пенсионеру необходимо было снять кольцо с отекшего пальца правой руки. Инцидент произошел в Центральном районе на улице Колыванская.
Спасатели оперативно сняли кольцо. На фотографии видно, что палец пожилого мужчины сильно «раздуло». В итоге пенсионеру порекомендовали обратиться к врачам за медицинской помощью.