На руднике «Пионер», где застряли горняки из Башкирии, пробурят 3 скважину

Как сообщили в правительстве Амурской области, за ночь из завала в шахте вывезли 214 кубометров грунта. Бурение первой и второй скважины продолжается. Первая установка «прошла» 133 метра из 265, вторая — 9 метров из 200. Специалисты готовятся приступить к бурению третьей скважины. Для этого на место спасательной операции ночью доставили подземную колонковую буровую и сразу приступили к ее установке, чтобы без промедления запустить в работу. Она должна пройти 160 метров до самого нижнего горизонта шахты. На место спасательной операции также доставили две погрузочно-доставочных машины из Забайкалья для работы под землей. Ожидается поставка высокомощного насоса из Кемеровской области.