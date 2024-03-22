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На руднике «Пионер», где застряли горняки из Башкирии, пробурят 3 скважину

На месте обвала четвертые сутки продолжаются круглосуточные спасательные работы.

Источник: МЧС России

Как сообщили в правительстве Амурской области, за ночь из завала в шахте вывезли 214 кубометров грунта. Бурение первой и второй скважины продолжается. Первая установка «прошла» 133 метра из 265, вторая — 9 метров из 200. Специалисты готовятся приступить к бурению третьей скважины. Для этого на место спасательной операции ночью доставили подземную колонковую буровую и сразу приступили к ее установке, чтобы без промедления запустить в работу. Она должна пройти 160 метров до самого нижнего горизонта шахты. На место спасательной операции также доставили две погрузочно-доставочных машины из Забайкалья для работы под землей. Ожидается поставка высокомощного насоса из Кемеровской области.

Скважины должны помочь оценить ситуацию на завале и наладить связь с горняками.

МЧС