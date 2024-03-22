Пассажиры микроавтобуса пострадали в ДТП с фурами под Новосибирском

В пятницу утром, 22 марта, на Чуйском тракте в Новосибирской области произошло тройное ДТП, в котором пострадали пассажиры микроавтобуса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО.
Около 7.25 на 70-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» столкнулись две фуры «ФАВ» и «Скания» и пассажирский микроавтобус «Форд Транзит». В результате аварии пострадали четыре пассажира микроавтобуса.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Судя по фото с места ДТП, микроавтобус оказался зажат между двух фур.
Напомним, 21 марта водитель грузовика врезался в припаркованную фуру под Новосибирском и умер.