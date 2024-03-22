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Пьяный лихач на BMW врезался в автобусную остановку в Нижнеудинске. Пострадал человек

Ранее нарушитель уже был лишен прав за нетрезвое вождение.

Источник: ГУ МВД

В Нижнеудинске 28-летний пьяный водитель BMW врезался в остановку общественного транспорта, где находился 39-летний мужчина. В результате случившегося человек получил травмы. Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Мужчину, стоявшего на автобусной остановке, с травмами увезли в медучреждение. В полиции уточнили, что нетрезвое состояние водителя иномарки подтвердили результаты медосвидетельствования. Кроме того, ранее нарушителя уже лишали водительских прав за аналогичные правонарушения.

Также агентство сообщало о ДТП, в котором мотоциклист сбил женщину с коляской. Происшествие случилось на улице Баумана в Иркутске.