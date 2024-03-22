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Жительница Новосибирска рассталась с сожителем и решила оставить его без квартиры

Сибирячку будут судить за мошенничество с квартирой, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, в 2021 году женщина рассталась с сожителем. Квартиру они приобрели совместно, но недвижимость была оформлена на женщину. Обвиняемая захотела выселить мужчину, но при этом избежать раздела имущества.

Тайком от потерпевшего она заключила договор купли-продажи данной квартиры со своей дочерью и ее мужем. Документ она представила в Росреестр и осталась жить в квартире в одиночестве.

Деньгами она распорядилась по своему усмотрению, злоупотребив доверием потерпевшего. На женщину возбудили уголовное дело за мошенничество. Его расследование завершено, слушания начнутся в Дзержинском районном суде Новосибирска.

Ранее МК в Новосибирске писал, что жительнице Кемерово вынесли приговор в Новосибирске за покупку элитного авто по поддельным документам. Она взяла его в кредит.