Жительница Новосибирска рассталась с сожителем и решила оставить его без квартиры

По версии следствия, в 2021 году женщина рассталась с сожителем. Квартиру они приобрели совместно, но недвижимость была оформлена на женщину. Обвиняемая захотела выселить мужчину, но при этом избежать раздела имущества.
Тайком от потерпевшего она заключила договор купли-продажи данной квартиры со своей дочерью и ее мужем. Документ она представила в Росреестр и осталась жить в квартире в одиночестве.
Деньгами она распорядилась по своему усмотрению, злоупотребив доверием потерпевшего. На женщину возбудили уголовное дело за мошенничество. Его расследование завершено, слушания начнутся в Дзержинском районном суде Новосибирска.
Ранее МК в Новосибирске писал, что жительнице Кемерово вынесли приговор в Новосибирске за покупку элитного авто по поддельным документам. Она взяла его в кредит.