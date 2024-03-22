Два пассажира Chevrolet погибли в ночном ДТП на Кольцевой дороге в Петербурге

Ночью 22 марта на Кольцевой автодороге в Петербурге столкнулись две машины — Chevrolet и «Газель». Два человека скончались на месте. Полиция начала проверку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Дорожное происшествие случилось на 36-м километре КАД в сторону Пискаревского проспекта в четвертом часу утра. В результате ЧП погибли два пассажира Chevrolet, — уточнили в ведомстве.
Во время столкновения у отечественного авто отлетело колесо, а иномарку отбросило в барьерное ограждение. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
Напомним, накануне на Ростовской улице в Петербурге иномарка сбила 70-летнюю пенсионерку с собакой. Медики диагностировали у пострадавшей ушиб колена и ссадину на руке. Животное, к сожалению, от полученных травм скончалось на месте. Водитель авто скрылся с места происшествия. Полицейские проводят проверку.