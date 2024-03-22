Два пассажира Chevrolet погибли в ночном ДТП на Кольцевой дороге в Петербурге

Ночью 22 марта на Кольцевой автодороге в Петербурге столкнулись две машины — Chevrolet и «Газель». Два человека скончались на месте. Полиция начала проверку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.