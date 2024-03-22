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Глава сельского поселения умер в Челябинской области

В Челябинской области умер глава Родниковского сельского поселения Александр Маркелов. Ему было 59 лет, сообщили в пресс-службе администрации Троицкого района.

Главой Родниковского сельского поселения он был впервые избран в 2005 году. В 2016-м и 2021-м был переизбран. Был награжден грамотой совета муниципальных образований Челябинской области «За добросовестный труд, высокий профессионализм и эффективную муниципальную службу в органах местного самоуправления».

«Весь его жизненный путь был неразрывно связан с Родниковским сельским поселением и Троицким районом, где он родился и вырос. Александр Викторович преданно служил родному краю, прошел трудовой путь от рабочего до руководителя органа местного самоуправления — главы Родниковского сельского поселения», — отметили в администрации района.