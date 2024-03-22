Глава сельского поселения умер в Челябинской области

Главой Родниковского сельского поселения он был впервые избран в 2005 году. В 2016-м и 2021-м был переизбран. Был награжден грамотой совета муниципальных образований Челябинской области «За добросовестный труд, высокий профессионализм и эффективную муниципальную службу в органах местного самоуправления».