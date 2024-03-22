Закупщиков лекарства для онкобольных в Минздраве Иркутской области ждет суд

Уголовное дело завели в связи с превышением полномочий должностных лиц Минздрава Иркутской области при закупке лекарств для онкобольных. Об этом сообщают в прокуратуре Приангарья.
— Выяснилось, что фигуранты в октябре 2019 года при отсутствии необходимости закупили слишком много упаковок лекарств для онкобольных, а именно 450 тысяч упаковок. В общей сложности покупка обошлась более чем в 35 млн рублей, — говорят в СУ СК России по Иркутской области.
Такое количество лекарств в три раза превысило потребность. Закупка серьезно ударила по бюджету региона. При этом препарат пришлось уничтожить, потому что у него истек срок годности.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются должностные лица. Расследование уголовного дела продолжается.