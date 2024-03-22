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В СВО погиб военнослужащий из Краснокамска

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, житель Краснокамского округа Александр Кунакбаев. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Александр Кунакбаев проходил военную службу по контракту. В последнее время он был волонтером, доставлял на передовую гуманитарную помощь. Дата и место гибели военнослужащего не приводятся.

Прощание с Александром Кунакбаевым пройдет сегодня в краснокамском ДК «Гознака».