Александр Кунакбаев проходил военную службу по контракту. В последнее время он был волонтером, доставлял на передовую гуманитарную помощь. Дата и место гибели военнослужащего не приводятся.
Прощание с Александром Кунакбаевым пройдет сегодня в краснокамском ДК «Гознака».
В СВО погиб военнослужащий из Краснокамска
В ходе специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, житель Краснокамского округа Александр Кунакбаев. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Александр Кунакбаев проходил военную службу по контракту. В последнее время он был волонтером, доставлял на передовую гуманитарную помощь. Дата и место гибели военнослужащего не приводятся.