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Бастрыкин поручил завести дело о нападении собак на ребенка в Волгограде

В областной столице несовершеннолетний мальчик подвергся атаке собачьей стаи. На днях стало известно, что ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

Источник: Волгоградская правда

Глава СК обратил внимание на случай нападения бродячих собак на несовершеннолетнего ребенка. Инцидент произошел в марте этого года вблизи школы и двух детских садов.

В результате мальчик получил телесные повреждения. Как сообщили в тг-канале информационного центра СКР, после произошедшего следователи организовали процессуальную проверку.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собак. Доклад о ходе и результатах расследования главе ведомства представит руководитель регионального СУ СК РФ Василий Семенов.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

СК