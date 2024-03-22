Бастрыкин поручил завести дело о нападении собак на ребенка в Волгограде

Глава СК обратил внимание на случай нападения бродячих собак на несовершеннолетнего ребенка. Инцидент произошел в марте этого года вблизи школы и двух детских садов.
В результате мальчик получил телесные повреждения. Как сообщили в тг-канале информационного центра СКР, после произошедшего следователи организовали процессуальную проверку.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собак. Доклад о ходе и результатах расследования главе ведомства представит руководитель регионального СУ СК РФ Василий Семенов.
Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.