Взрывал, закапывал и топил: в суде раскрыли, как киллер «Трифоновских» убил семь бизнесменов

ОПГ «Трифоновские» под руководством Сергея Трифонова появилась в 1990 году, но после его смерти, а именно в мае 2004 году ее возглавил Александр Ясин. Ковальчук вступил в банду в год ее основания. В период с 1992 по 2007 годы он вместе с другими участниками незаконно приобретал, хранил и носил с собой огнестрельное оружие, а также боеприпасы к нему, которые применял во время преступлений.