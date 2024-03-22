Взрывал, закапывал и топил: в суде раскрыли, как киллер «Трифоновских» убил семь бизнесменов

Во Владивостоке вынесли приговор киллеру банды «Трифоновские» Игорю Ковальчуку. Суд приговорил его к штрафу и лишению свободы. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Вооруженные нападения и убийства
ОПГ «Трифоновские» под руководством Сергея Трифонова появилась в 1990 году, но после его смерти, а именно в мае 2004 году ее возглавил Александр Ясин. Ковальчук вступил в банду в год ее основания. В период с 1992 по 2007 годы он вместе с другими участниками незаконно приобретал, хранил и носил с собой огнестрельное оружие, а также боеприпасы к нему, которые применял во время преступлений.
Ковальчука также признали виновным в убийствах семи человек, которые он совершил как вместе с другими участниками ОПГ, так и самостоятельно по заказу.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, его обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: за участие в вооруженной банде и в совершаемых ею нападениях, за незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатых веществ и за убийства.
Список жертв
В ведомстве рассказали, когда именно и при каких обстоятельствах Ковальчук замарал свои руки кровью и лишил людей жизни.
Первое убийство произошло в 1992 году. Во Владивостоке на рынке улицы Школьная. Вместе с участниками банды он похитил двух мужчин, а расправившись с ними, выбросил тела в акваторию бухты Патрокл.
В 1995 банда вместе с обвиняемым расстреляла мужчину в подъезде дома на проспекте Красного Знамени.
Еще одно громкое убийство произошло в 2001 году, его Ковальчук совершил по найму в обмен на 10 тысяч долларов. Как ранее писала «Комсомолка», по версии следователей, бизнесмен и соучредитель одного из популярнейших на тот момент клубов «Наутилус» заказал своего знакомого, главного владельца заведения Евгения Киргинцева. Чтобы устранить предпринимателя, обвиняемый закрепил на днище автомобиля Toyota Land Cruiser радиоуправляемую бомбу.
Водителя выбросило из салона машины, с черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями его доставили в больницу. Несмотря на то, что врачи усиленно боролись за его жизнь, он скончался.
Подобное убийство обвиняемый совершил и в 2002 году. В обмен на устранение человека ему пообещали, что включат его в состав учредителей сети кинотеатров, заплатят 15 тысяч долларов, а также предоставят автомобиль Lexus LX470. Для расправы мужчина опять выбрал взрывчатку, а погиб на этот раз соучредитель компании «New Wave Cinema» Олег Сединко. Его убили в подъезде собственного дома на проспекте Острякова.
В 2005 году Ковальчук с сообщниками возле дома на Ильичева похитил представителя другой преступной банды, отвез его в гаражный бокс и убил.
В 2007 году по найму он с участниками ОПГ также похитил предпринимателя, которого отвез в гаражный бокс, убил, а тело выбросили в акваторию Амурского залива.
«В ходе следствия подсудимый признал свою вину в полном объеме и способствовал расследованию преступлений», — прокомментировали в следственном комитете.
Решение суда
Приморский краевой суд признал Ковальчука виновным. В качестве наказания ему назначили лишение свободы на 14 лет со штрафом в миллион рублей и с ограничением свободы сроком на год.
Недавно дело Ясина было передано в суд. Полную хронологию «КП» публиковала в отдельном материале.