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Курьера мошенников из Канска осудили на 3 года колонии

Он также обязан возместить ущерб потерпевшим.

В Канске суд приговорил 23-летнего подельника мошенников к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Молодому человеку также предстоит полностью возместить ущерб обманутым людям.

Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, молодой человек решил подработать на мошенников и согласился забрать у двух жительниц Канска крупные суммы денег. Жертвами стали пенсионерки 86 и 95 лет, они передали курьеру 500 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно. Деньги он перевел нанимателям, оставив себе 5%.