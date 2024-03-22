Курьера мошенников из Канска осудили на 3 года колонии

Напомним, молодой человек решил подработать на мошенников и согласился забрать у двух жительниц Канска крупные суммы денег. Жертвами стали пенсионерки 86 и 95 лет, они передали курьеру 500 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно. Деньги он перевел нанимателям, оставив себе 5%.