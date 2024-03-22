Силовики нашли еще один туннель под границей Узбекистана и Кыргызстана. Видео

Как сообщили в МВД Кыргызстана, туннель использовался для незаконного пересечения границы и перемещения товаров.
«Глубина туннеля составляет 12,5 метров, имеется специальная лестница для спуска. Длина туннеля составляет 350 метров, высота — 2,2 метра, а ширина — 1 метр», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что позавчера сообщали об обнаружении двух туннелей, соединяющих махаллю «Алишер Навои» в Ханабаде с узбекской стороны и поселок Бек-Абад в Сузакском районе Джалал-Абадской области в Кыргызстане.