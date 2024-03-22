В Казани мужчина разбился, выпав с балкона многоэтажки

Мужчина выпрыгнул с 17-этажного дома на улице Глушко в Казани и разбился насмерть. ЧП произошло накануне около 9 часов вечера, передает наш корреспондент.
По предварительным данным, погибший вышел на общественный балкон последнего этажа и выпрыгнул оттуда. От полученных травм он сразу скончался.
По информации от местных жителей, перед происшествием мужчина находился в компании друзей. Вместе они распивали горячительные напитки.
Ранее мы писали, что в казанском ЖК «Арт Сити» мужчина выпал с 10 этажа. Момент падения засняли камеры, сообщают в соцсетях.