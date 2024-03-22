Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области (видео)

Кадры были опубликованы в Telegram-канале Kris_p_almaty — на них видно, что ночью сильный поток воды сошел с гор. Утром автор ролика показала последствия произошедшего. Как сообщили в МЧС РК, в результате интенсивного выпадения ливневого дождя по бассейну реки «Узын-Каргалы» выше села Каргалы с левого ущелья произошел склоновый сток, который прошел через дорогу местного значения и попал в реку.