Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области (видео)

Кадры были опубликованы в Telegram-канале Kris_p_almaty — на них видно, что ночью сильный поток воды сошел с гор. Утром автор ролика показала последствия произошедшего. Как сообщили в МЧС РК, в результате интенсивного выпадения ливневого дождя по бассейну реки «Узын-Каргалы» выше села Каргалы с левого ущелья произошел склоновый сток, который прошел через дорогу местного значения и попал в реку.
«Вода в реке протекает в транзитном режиме, сошедший склоновый сток русло реки не перекрыл. Грязевая масса отложилась на участке автодороги село Каргалы — плотина Узын-Каргалы, дорожное полотно не повреждено, проезд имеется, объем грязевой массы устанавливается», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики предупреждали, что в связи с прогнозом сильных осадков в период с 21 по 23 марта 2024 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.