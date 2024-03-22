В Иркутске задержали экс-замминистра здравоохранения Приангарья. Её подозревают в превышении должностных полномочий

Как установила прокурорская проверка, чтобы скрыть факты неэффективного расходования бюджетных средств, должностные лица Минздрава заключили госконтракты на поставку препарата «Трамадол» (сильнодействующее обезболивающее). При этом объёмы закупаемого препарата существенно превышали потребность.
В связи с невозможностью использования медицинскими организациями излишне закупленных объемов лекарственного препарата до истечения сроков годности, их действия повлекли за собой уничтожение невостребованного остатка лекарств на общую сумму более 25 млн рублей, чем существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, — уточняется в сообщении прокуратуры Иркутской области.
Уголовное дело правоохранители возбудили по статье «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ). Уже задержали бывшую заместителя министра здравоохранения региона. Сейчас следователи устанавливают причастность к преступлению других лиц.
В сообщении прокуратуры региона отмечается, что проверку деятельности Минздрава надзорный орган организовал после обращения жительницы Иркутска к заместителю Генпрокурора России Дмитрию Демешину.