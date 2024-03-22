В Иркутске задержали экс-замминистра здравоохранения Приангарья. Её подозревают в превышении должностных полномочий

В Иркутской области после проверки прокуратуры, которую ведомство провело в региональном Минздраве, возбудили уголовное дело. По версии следствия, чиновники в 2019 году закупили лекарственного препарата так много, что часть его пришлось уничтожить, чем государству был причинён ущерб на миллионы рублей. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Иркутской области и прокуратуру региона.