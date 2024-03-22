За ночь в Ташкенте произошло два ДТП. Есть пострадавшие

Как сообщили в УБДД ГУВД Ташкента, примерно в 22:30 на улице Дурмон йули в Мирзо-Улугбекском районе столкнулись автомобили Captiva и Lacetti..
В результате аварии водитель и два пассажира, находившиеся в Lacett, получили телесные повреждения разной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.
Позже в 23:00 на улице Бунёдкор в Чиланзарском районе водитель Tracker врезался в фонарный столб посередине улицы. Пострадавших нет.
Напомним, ранее в Ташкенте водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.