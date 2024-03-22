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За ночь в Ташкенте произошло два ДТП. Есть пострадавшие

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Мирзо-Улугбекском и Чиланзарском районах столицы 21 марта произошли ДТП. Сообщается о трех пострадавших, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщили в УБДД ГУВД Ташкента, примерно в 22:30 на улице Дурмон йули в Мирзо-Улугбекском районе столкнулись автомобили Captiva и Lacetti..

В результате аварии водитель и два пассажира, находившиеся в Lacett, получили телесные повреждения разной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.

Позже в 23:00 на улице Бунёдкор в Чиланзарском районе водитель Tracker врезался в фонарный столб посередине улицы. Пострадавших нет.

Напомним, ранее в Ташкенте водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.