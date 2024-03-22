Жительница Новосибирска оставила экс-сожителя без квартиры

Расставшись с мужчиной, она в тайне от него оформила договор купли-продажи на свою дочь и её мужа. Они не знали о её замысле. Обвиняемая зарегистрировала документы в Росреестре и продолжала жить в квартире одна. Полученные деньги она потратила.