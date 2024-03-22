Жительница Новосибирска оставила экс-сожителя без квартиры

В Дзержинский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в отъеме квартиры у бывшего сожителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
По данным ведомства, в 2021 году обвиняемая жила в квартире вместе с сожителем. Недвижимость была оформлена на неё, но фактически они купили её вместе. Однако женщина решила завладеть квартирой.
Расставшись с мужчиной, она в тайне от него оформила договор купли-продажи на свою дочь и её мужа. Они не знали о её замысле. Обвиняемая зарегистрировала документы в Росреестре и продолжала жить в квартире одна. Полученные деньги она потратила.
В итоге на сибирячку возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Напомним, в Новосибирске рассказали о новом виде мошенничества для захвата чужих фирм.