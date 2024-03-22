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«Разгерметизация трубы»: в МЧС сообщили о факельном горении газа на Юбилейной

В ликвидации пожара принимали участие 16 спасателей. Пострадавших нет.

Источник: Новый Калининград

В Калининграде в ночь на 22 марта жители Ленинградского района услышали взрыв. Кроме того, очевидцы сообщали, что в районе улицы Юбилейной что-то сильно горело. Как пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС, в 23:26 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Юбилейной.

«В газораспределительном пункте для понижения высокого давления на низкое, произошла разгерметизация трубы низкого давления диаметром 200 мм с последующим факельным горением, — уточнили в ведомстве. — Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет».

Всего для ликвидации пожара привлекались 16 человек и 3 единиц техники.

МЧС
пожары