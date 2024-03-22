«Разгерметизация трубы»: в МЧС сообщили о факельном горении газа на Юбилейной

В Калининграде в ночь на 22 марта жители Ленинградского района услышали взрыв. Кроме того, очевидцы сообщали, что в районе улицы Юбилейной что-то сильно горело. Как пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС, в 23:26 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Юбилейной.