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В Узбекистане ощутили небольшое землетрясение

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В соседнем Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,4. Толчки ощутили и жители Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

22 марта в 08:47 часов на территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Его координаты: 39,28 градусов северной широты; 71,84 градусов восточной долготы. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 313 километров в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ферганская область: 3 балла, 122 километра.

Андижанская область: 2−3 балла, 172 километра.

Наманганская область: 2−3 балла, 192 километра.

Сырдарьинская область: 2 балла, 294 километра.

Ташкент: 2 балла, 313 километра.