В Узбекистане ощутили небольшое землетрясение

22 марта в 08:47 часов на территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Его координаты: 39,28 градусов северной широты; 71,84 градусов восточной долготы. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.