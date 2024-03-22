В Узбекистане ощутили небольшое землетрясение

22 марта в 08:47 часов на территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Его координаты: 39,28 градусов северной широты; 71,84 градусов восточной долготы. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 313 километров в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ферганская область: 3 балла, 122 километра.
Андижанская область: 2−3 балла, 172 километра.
Наманганская область: 2−3 балла, 192 километра.
Сырдарьинская область: 2 балла, 294 километра.
Ташкент: 2 балла, 313 километра.