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«Ъ»: В Братске за антивоенный лозунг на выборном бюллетене арестован житель Екатеринбурга

В Братске до 30 марта арестован житель Екатеринбурга, во время голосования на президентских выборах написавший на бюллетене антивоенный лозунг, сообщило издание «КоммерсантЪ», передает ИА «ТК Город».

Источник: РИА "Новости"

Руководитель правозащитной организации «Сибирь без пыток» Святослав Хроменков рассказал, что в отношении мужчины возбуждены сразу два дела об административных правонарушениях: по статьям «Дискредитация ВС РФ» и «Публичная демонстрация запрещенной символики».

«Человек написал на бюллетене антивоенный лозунг, который он бросил в урну для голосования. Бюллетень перевернулся и его увидели все…» — цитирует правозащитника «Ъ».

По данным Telegram-канала «Люди Байкала», Александр Шохирев (так зовут арестованного екатеринбуржца) голосовал на выборах в Братске, потому что находился там в командировке.