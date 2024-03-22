«Ъ»: В Братске за антивоенный лозунг на выборном бюллетене арестован житель Екатеринбурга

Руководитель правозащитной организации «Сибирь без пыток» Святослав Хроменков рассказал, что в отношении мужчины возбуждены сразу два дела об административных правонарушениях: по статьям «Дискредитация ВС РФ» и «Публичная демонстрация запрещенной символики».
«Человек написал на бюллетене антивоенный лозунг, который он бросил в урну для голосования. Бюллетень перевернулся и его увидели все…» — цитирует правозащитника «Ъ».
По данным Telegram-канала «Люди Байкала», Александр Шохирев (так зовут арестованного екатеринбуржца) голосовал на выборах в Братске, потому что находился там в командировке.