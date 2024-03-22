Суд рассмотрит апелляцию бывшего вице-премьера Лопаевой в апреле

18 апреля состоится рассмотрение жалобы бывшего вице-премьера Прикамья Елены Лопаевой судьей Юрием Вороновым. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.
Госпожа Лопаева подала апелляцию на приговор Ленинского суда 20 марта. Экс-чиновницу приговорили к четырем годам в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей за присвоение средств БФ «Содействие — XXI век» в особо крупном размере в составе преступной группы.
Обвинение полагает, что Лопаева вместе со своей экс-коллегой Еленой Найдановой украла более 67 млн рублей в период с 2016 по 2019 год. Елена Лопаева вину не признала. Она уверяла, что всего лишь допустила халатность, а ее оговорили. Изначально гособвинение запросило для бывшего вице-премьера шесть лет колонии и штраф в размере 900 тысяч.