Суд рассмотрит апелляцию бывшего вице-премьера Лопаевой в апреле

Обвинение полагает, что Лопаева вместе со своей экс-коллегой Еленой Найдановой украла более 67 млн рублей в период с 2016 по 2019 год. Елена Лопаева вину не признала. Она уверяла, что всего лишь допустила халатность, а ее оговорили. Изначально гособвинение запросило для бывшего вице-премьера шесть лет колонии и штраф в размере 900 тысяч.