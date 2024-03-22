В Самарской области мужчина прописал в своей квартире 14 мигрантов

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местный житель не собирался предоставлять иностранным гражданам жилье. Он прописал 14 мигрантов в своей «резиновой квартире». Правоохранители установили, что помещение не предназначено для проживания такого количества жильцов. Ранее подозреваемого уже предупреждали об ответственности, но он все равно нарушил закон.