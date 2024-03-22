В Самарской области мужчина прописал в своей квартире 14 мигрантов

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции обратили внимание на одного из горожан. Мужчина ставил иностранцев на миграционный учет в своей квартире.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местный житель не собирался предоставлять иностранным гражданам жилье. Он прописал 14 мигрантов в своей «резиновой квартире». Правоохранители установили, что помещение не предназначено для проживания такого количества жильцов. Ранее подозреваемого уже предупреждали об ответственности, но он все равно нарушил закон.
Полицейские задержали горожанина. Мужчина признал свою вину. За свои «услуги» он брал более 3 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.