Бывшую сотрудницу нижегородской ЦРБ осудили за превышение полномочий

Подсудимая работала начальником планово-экономического отдела одной из нижегородских ЦРБ — какой именно, не уточняется. В 2022—2023 годах она нашла для себя дополнительный «источник дохода»: давала медикам указания, чтобы они написали заявление на получение стимулирующих выплат за фактически не выполненную работу, после чего получала от них часть средств. Деньги ушлая экономистка тратила на свои нужды.