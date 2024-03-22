Бывшую сотрудницу нижегородской ЦРБ осудили за превышение полномочий

В Нижегородской области суд вынес приговор бывшей сотруднице центральной районной больницы, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Подсудимая работала начальником планово-экономического отдела одной из нижегородских ЦРБ — какой именно, не уточняется. В 2022—2023 годах она нашла для себя дополнительный «источник дохода»: давала медикам указания, чтобы они написали заявление на получение стимулирующих выплат за фактически не выполненную работу, после чего получала от них часть средств. Деньги ушлая экономистка тратила на свои нужды.
Таким образом аферистку удалось «заработать» 300 тысяч рублей. В ходе следствия она полностью признала свою вину и возместила причиненный больнице ущерб. Её осудили на пять лет условно с лишением права занимать подобные должности в госорганах и учреждениях сроком на 2 года и 1 месяц.