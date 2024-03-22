В Иркутске бухгалтер провернула несколько афер при помощи электронных подписей

Главный бухгалтер сельского поселения «Северное» в Бурятии, находясь в Иркутске, совершила несколько афер с использованием электронно-цифровых подписей. Женщину признали виновной в четырех фактах мошенничества, в том числе с использованием своего служебного положения. Суд вынес приговор злоумышленнице, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Бурятии.
Установлено, что женщина, будучи в Иркутске, дистанционно при помощи электронных подписей завышала себе зарплату, начисляла необоснованные выплаты, оплачивала сотовую связь и домашний интернет за счет средств местного бюджета. Ущерб от ее действий составил 389 тысяч рублей.
Приговор вынес Баунтовский районный суд, назначив фигурантке уголовного дела 600 тысяч рублей штрафа с лишением права занимать должности в местном самоуправлении в течение трех лет. Ущерб возмещен полностью.