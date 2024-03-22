Следком раскрыл детали дела экс-ректора ВГУЭС Лазарева в Приморье

По версии следствия, в 1996 году или раньше Лазарев организовал преступное сообщество под единым руководством. Целью было хищение имущества России, которое находилось у ВГУЭС в оперативном управлении. Членами банды стали руководители и сотрудники 10 коммерческих и некоммерческих организаций, которые находились в зависимости от Геннадия Лазарева.