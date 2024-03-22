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Следком раскрыл детали дела экс-ректора ВГУЭС Лазарева в Приморье

Помимо него, задержали ещё 9 предполагаемых участников преступного сообщества.

Источник: Следственный комитет РФ

Бывшего ректора Владивостокского государственного университета (ВГУЭС) Геннадия Лазарева задержали по подозрению в создании преступного сообщества для хищения государственного имущества, сообщили на сайте СУ СКР по Приморскому краю.

Также задержали 9 человек, которых подозревают в участии в этом преступном сообществе.

По версии следствия, в 1996 году или раньше Лазарев организовал преступное сообщество под единым руководством. Целью было хищение имущества России, которое находилось у ВГУЭС в оперативном управлении. Членами банды стали руководители и сотрудники 10 коммерческих и некоммерческих организаций, которые находились в зависимости от Геннадия Лазарева.

Подозреваемый разработал преступный план, по которому с момента создания и по 2024 год сообщество совершило минимум шесть тяжких преступлений. Члены банды получили в частную собственность объекты в оперативном управлении во Владивостоке по улицам Державина, Десятая, Гоголя.

Кроме того, через аффилированных лиц из Минобороны России сообщество похитило более 6 млн рублей, которые «Восточной верфи» выделяли по государственному оборонному заказу.

Следователи провели обыски в жилье 10 подозреваемых. Решается вопрос о мере пресечения для них. Уголовное дело возбудили при оперативном содействии и по материалам УФСБ России по Приморью.

Напомним, о задержании Геннадия Лазарева и его сына Иннокентия, который тоже имеет отношение к ВГУЭС и «Восточной верфи», стало известно 22 марта. Лазарев-старший также известен как депутат Заксобрания Приморья, доктор экономических наук, почётный гражданин Владивостока и член совета директоров «Восточной верфи».

СК