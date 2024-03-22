Что известно о серии взрывов на Украине

Днем ранее взрывы звучали в Киеве — власти города сообщали о поражении двух предприятий — и Житомирской области.
ТАСС собрал основное о серии взрывов на Украине.
География взрывов
Воздушная тревога была объявлена около 05:30 мск в 14 регионах и к 05:45 охватила все 20 областей страны и Киев.
Поступали сообщения о взрывах в Днепре (ранее Днепропетровск), Ивано-Франковске, Киеве, Кривом Роге, Кропивницком (ранее Кировоград), Сумах, Харькове, Хмельницком, а также временно подконтрольном Украине Запорожье.
Последствия взрывов
В разных областях Украины в основном повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщает о серьезном повреждении оборудования теплоэлектростанций страны, не уточняя о каких именно ТЭС идет речь.
Из большинства регионов Украины — как на востоке и в центре, так и на западе страны — поступали сообщения о повреждении объектов критической и промышленной инфраструктуры.
В стране отмечается масштабный сбой в работе интернета, в особенности Виннице, Днепре, Харькове и Хмельницком.
Электричество отключено практически во всем Харькове, многих районах Днепра, Кривого Рога, Кропивницкого, Хмельницкого и близлежащих городах. В Хмельницкой области обесточен в том числе Староконстантинов, на востоке которого расположен военный аэродром.
В Харькове также фиксируются проблемы с водоснабжением и связью. Железнодорожное сообщение переведено на тепловозную тягу, остановлен электротранспорт.
Взрывы на ДнепроГЭС
На ДнепроГЭС продолжается пожар, на месте работают чрезвычайные службы и энергетики. Как сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, взрывы произошли в машинном зале ДнепроГЭС-2 и на гребне плотины.
«Укргидроэнерго» заверяет, что ситуация контролируемая и угрозы прорыва плотины нет.
Движение по автодорожному переезду дамбы ДнепроГЭС перекрыто.
Реакция сопредельных стран
Польские вооруженные силы предупредили жителей республики о шуме на границе с Украиной из-за поднятой в воздух авиации Польши и ее союзников.
В Варшаве связывают работу воздушных сил с «усиленной активностью дальней авиации Российской Федерации». Польские самолеты поднимаются второй раз за сутки.