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Что известно о серии взрывов на Украине

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Серия взрывов произошла сразу в нескольких украинских регионах. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. В основном повреждения получили объекты энергетики, в частности крупнейшая на Украине Днепровская ГЭС. В стране наблюдается масштабный сбой в работе интернета.

Источник: AP 2023

Днем ранее взрывы звучали в Киеве — власти города сообщали о поражении двух предприятий — и Житомирской области.

ТАСС собрал основное о серии взрывов на Украине.

География взрывов

Воздушная тревога была объявлена около 05:30 мск в 14 регионах и к 05:45 охватила все 20 областей страны и Киев.

Поступали сообщения о взрывах в Днепре (ранее Днепропетровск), Ивано-Франковске, Киеве, Кривом Роге, Кропивницком (ранее Кировоград), Сумах, Харькове, Хмельницком, а также временно подконтрольном Украине Запорожье.

Источник: AP 2023

Последствия взрывов

В разных областях Украины в основном повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщает о серьезном повреждении оборудования теплоэлектростанций страны, не уточняя о каких именно ТЭС идет речь.

Из большинства регионов Украины — как на востоке и в центре, так и на западе страны — поступали сообщения о повреждении объектов критической и промышленной инфраструктуры.

В стране отмечается масштабный сбой в работе интернета, в особенности Виннице, Днепре, Харькове и Хмельницком.

Электричество отключено практически во всем Харькове, многих районах Днепра, Кривого Рога, Кропивницкого, Хмельницкого и близлежащих городах. В Хмельницкой области обесточен в том числе Староконстантинов, на востоке которого расположен военный аэродром.

В Харькове также фиксируются проблемы с водоснабжением и связью. Железнодорожное сообщение переведено на тепловозную тягу, остановлен электротранспорт.

Взрывы на ДнепроГЭС

На ДнепроГЭС продолжается пожар, на месте работают чрезвычайные службы и энергетики. Как сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, взрывы произошли в машинном зале ДнепроГЭС-2 и на гребне плотины.

«Укргидроэнерго» заверяет, что ситуация контролируемая и угрозы прорыва плотины нет.

Движение по автодорожному переезду дамбы ДнепроГЭС перекрыто.

Реакция сопредельных стран

Польские вооруженные силы предупредили жителей республики о шуме на границе с Украиной из-за поднятой в воздух авиации Польши и ее союзников.

В Варшаве связывают работу воздушных сил с «усиленной активностью дальней авиации Российской Федерации». Польские самолеты поднимаются второй раз за сутки.