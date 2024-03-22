В Минске авто сбило мужчину на электросамокате на переходе — впервые в сезоне

Согласно предварительным данным, 21 марта примерно в 08.04 35-летний водитель, находившаяся за рулем автомобиля Mazda, ехала по улице Леонида Беды. Совершая поворот на право на улицу Сурганова на зеленый свет, она не уступил дорогу и сбила 23-летнего мужчину, который пересекал пешеходный переход на зеленый свет на электросамокате. Пострадавшего доставили в больницу для обследования.