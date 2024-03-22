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В Минске авто сбило мужчину на электросамокате на переходе — впервые в сезоне

В Минске водитель легковушки сбила мужчину, пересекавшего переход на электросамокате.

Источник: t.me/s/gaiminsk

В Минске водитель автомобиля Mazda сбила мужчину, пересекавшего пешеходный переход на электросамокате. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 21 марта примерно в 08.04 35-летний водитель, находившаяся за рулем автомобиля Mazda, ехала по улице Леонида Беды. Совершая поворот на право на улицу Сурганова на зеленый свет, она не уступил дорогу и сбила 23-летнего мужчину, который пересекал пешеходный переход на зеленый свет на электросамокате. Пострадавшего доставили в больницу для обследования.

СМИ отмечают, что это, вероятно, первое ДТП с электросамокатом в новом сезоне.