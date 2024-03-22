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Житель Самарской области предстанет перед судом за убийство новосибирца

Житель Самарской области ответит за убийство новосибирца 20-летней давности.

Источник: Следственный комитет РФ

Житель Самарской области предстанет перед судом по подозрению в убийстве новосибирца 20-летней давности. Об этом сообщили в СКР по НСО.

Преступление было совершено в мае 2002 года в одном из частных домов в Дзержинском районе города Новосибирска. Между 30-летним жителем Самарской области и 37-летним жителем Новосибирска завязался конфликт, в результате которого местному жителю нанесли несколько ударов ножом. Мужчина умер на месте, а обвиняемый уехал из города. Его объявили в федеральный розыск, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.

В октябре 2023 года полицейским удалось установить местонахождение жителя Самарской области. Все эти годы мужчина проживал по документам родственника. Обвиняемого этапировали в Новосибирск. Уголовное дело направлено в суд.