Житель Самарской области предстанет перед судом за убийство новосибирца

Преступление было совершено в мае 2002 года в одном из частных домов в Дзержинском районе города Новосибирска. Между 30-летним жителем Самарской области и 37-летним жителем Новосибирска завязался конфликт, в результате которого местному жителю нанесли несколько ударов ножом. Мужчина умер на месте, а обвиняемый уехал из города. Его объявили в федеральный розыск, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.