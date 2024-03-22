С пытавшимся поджечь военкоматы пермяком заключили досудебное соглашение

19-летний Кирилл Замалеев, обвиняемый в подготовке к совершению теракта, согласился изобличить соучастников преступления. Со студентом заключили досудебное соглашение, сообщает РБК Пермь.
Молодой человек пытался поджечь два военкомата в Перми — в Индустриальном и в Дзержинском районах. Следствию он признался, что готовил теракт за вознаграждение в размере $400 со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
ФСБ изъяли у обвиняемого много электронных носителей для проверки, поэтому следствие идет так долго. Напомним, уголовное дело завели в сентябре 2023 года. На данный момент юноша до сих пор находится в СИЗО — содержание продлили до 14 мая.
— В чатах его подстрекали к поджогу наши пермские активисты (…) Они находились в Перми, потом вроде уехали на Украину. Мысли на госизмену у него не было, — приводят слова адвоката Замалеева в РБК.
Защитник просил перевести обвиняемого под домашний арест, однако в этом было отказано. В апреле ФСБ продолжит проверки, чтобы выявить собеседников-подстрекателей.