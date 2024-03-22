Пенсионерку, подорвавшую петарду в ДК им. Солдатова, спасла член избиркома

Напомним, 17 марта 2024 года в туалете ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. Из-за воспламенения она получила травму руки. Выяснилось, что еще с февраля на пенсионерку оказывали давление мошенники. Они заставили ее купить петарду, поджечь её и кинуть в членов избирательной комиссии.
В последний момент пенсионерка передумала и попыталась потушить петарду. Она не успела, петарда взорвалась у нее в руках. Первую медицинскую помощь ей оказала Татьяна Юлина, работавшая на избирательном участке. У женщины высшее медицинское образование, она работает заведующей аптеки, сообщает портал URA.RU со ссылкой на территориальную избирательную комиссию № 2 Свердловского района Перми.
Татьяна, услышав громкий звук, зашла в туалет и увидела много крови. Она наложила жгуты пострадавшей, остановив кровотечение. В последующем пенсионерку госпитализировали.