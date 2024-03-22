Пенсионерку, подорвавшую петарду в ДК им. Солдатова, спасла член избиркома

Напомним, 17 марта 2024 года в туалете ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. Из-за воспламенения она получила травму руки. Выяснилось, что еще с февраля на пенсионерку оказывали давление мошенники. Они заставили ее купить петарду, поджечь её и кинуть в членов избирательной комиссии.