В Ростове на рынке Темерник произошел пожар

В Ростове на рынке Темерник вспыхнул пожар — едкие клубы дыма были видны над территорией рынка. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали очевидцы.
По их словам, инцидент произошел в пятницу, 22 марта, в половине девятого утра.
По данным донского МЧС, на там горел мусорный жбан. На его тушение пожарные выезжали по повышенному рангу, так как это рынок.
— По факту тушили 1 единица техники, — уточнили в МЧС.
При этом в соцсетях появились видео, как торговцы рынка, только увидев клубы дыма, сразу же начали выносить свой товар из павильонов.
Напомним, что в прошлый раз пожар на рынке Темерник вспыхнул 30 ноября. Тогда из-за него многие лишились всего товара.