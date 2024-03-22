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В Ростове на рынке Темерник произошел пожар

Работники рынка Темерник сразу после начала пожара стали выносить свои вещи.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на рынке Темерник вспыхнул пожар — едкие клубы дыма были видны над территорией рынка. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали очевидцы.

По их словам, инцидент произошел в пятницу, 22 марта, в половине девятого утра.

По данным донского МЧС, на там горел мусорный жбан. На его тушение пожарные выезжали по повышенному рангу, так как это рынок.

— По факту тушили 1 единица техники, — уточнили в МЧС.

При этом в соцсетях появились видео, как торговцы рынка, только увидев клубы дыма, сразу же начали выносить свой товар из павильонов.

Напомним, что в прошлый раз пожар на рынке Темерник вспыхнул 30 ноября. Тогда из-за него многие лишились всего товара.

пожары
торговля