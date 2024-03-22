На Урале бездомные собаки напали на двух 12-летних подростков

В Верхней Салде бездомные собаки напали на подростков. За это пострадавшим выплатили компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Так, 14 октября 2023 года, на 12-летнего подростка напала собака. Животное укусило ребенка в бедро. Инцидент произошел на улице Карабашева в ЗАТО Свободный. Второй случай нападения бездомной собаки произошел в январе 2023 года.
— На территории городского округа ЗАТО Свободный осуществление полномочий в сфере организации мероприятий по обращению с животными без владельцев отнесено к компетенции администрации муниципалитета. В нарушение требований закона администрацией достаточных мер по организации отлова безнадзорных собак не принято, — отметили в ведомстве.
Прокуратура направила два иска в Верхнесалдинский районный суд. Там было решено выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда. В первом случае подросток получил 50 тысяч рублей, во втором 30 тысяч рублей. Пока судебные акты не вступили в законную силу.