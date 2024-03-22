На Урале бездомные собаки напали на двух 12-летних подростков

— На территории городского округа ЗАТО Свободный осуществление полномочий в сфере организации мероприятий по обращению с животными без владельцев отнесено к компетенции администрации муниципалитета. В нарушение требований закона администрацией достаточных мер по организации отлова безнадзорных собак не принято, — отметили в ведомстве.