Заведующая хабаровским детсадом перевела мошенникам около 1,1 млн рублей

В полицию обратилась 60-летняя жительница краевой столицы. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что у него есть информация о том, что с банковский счетов потерпевшей переводятся деньги на счета недружественных организаций. По его словам, это грозит серьезными последствиями для женщины. После этого с ней связался якобы сотрудник Росмониторинга, и предложил выход из ситуации: необходимо срочно оформить кредиты в банках и перевести деньги на «безопасные счета». Так потерпевшая и сделала, оформила в нескольких банках кредиты и отправила по указанным реквизитам. Так всего она перевела мошенникам около 1,1 млн рублей.