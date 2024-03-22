Гример Пермской оперы Сергей Мухин погиб на станции «Промучасток»

Вчера супруга заведующего гримерного цеха Пермского театра оперы и балета Сергея Владимировича Мухина в своих соцсетях написала, что ее муж погиб. Ему было 67 лет. По появившейся информации погибшим на железнодорожной станции мужчиной был Сергей Владимирович.