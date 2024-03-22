Гример Пермской оперы Сергей Мухин погиб на станции «Промучасток»

Информация МСУТ СК РФ получила печальное продолжение. По сообщению ведомства, днем 21 марта в Пермском крае на 1424 км железнодорожного перегоне «Пермь-Сортировочная-Курья» Свердловской железной дороги грузовой поезд сбил мужчину 1958 года рождения. Сегодня в информацию внесли существенную корректировку, поменяв год рождения на 1956-й.
На место смертельного железнодорожного травмирования выехал транспортный прокурор. По предварительной информации, в дневное время на остановочном пункте «Промучасток» Свердловской железной дороги был обнаружен мужчина без признаков жизни с видимыми повреждениями травмирования железнодорожным подвижным составом.
Вчера супруга заведующего гримерного цеха Пермского театра оперы и балета Сергея Владимировича Мухина в своих соцсетях написала, что ее муж погиб. Ему было 67 лет. По появившейся информации погибшим на железнодорожной станции мужчиной был Сергей Владимирович.
«Комсомолка» обратилась к его супруге Нине Мухиной. Она подтвердила, что Сергей Владимирович погиб на станции «Промучасток» в Перми.
«Комсомольская правда» в Перми выражает искренние соболезнование семье, родным и близким Сергея Владимировича Мухина. Это невосполнимая потеря…
О дате и месте прощания родные Сергея Мухина, Пермский театр оперы и балета сообщат дополнительно.